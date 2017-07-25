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Панкреатит форум. Инфогид
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Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 21 Ответов: 13 Последнее - от Жорик, Вторник, 25.07.2017, 16:42

Форум доктора Новикова С.В.
 ФорумТемыОтветыОбновления
Форум доктора Новикова
Кандидат медицинских наук,врач-хирург высшей категории,врач ультразвуковой диагностики.специалист по минимально инвазивным хирургическим вмешательствам под контролем УЗ, Rg, эндоскопии
Модератор форума: DOKTOR-US, Светлана, Жорик
Всего тем: 4 Ответов: 4344 Последнее - от constantinvozian, Четверг, 18.06.2020, 12:28

Панкреатит
 ФорумТемыОтветыОбновления
Карточка пациента
История болезни пользователей, дневники (читают: 3)
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 281 Ответов: 69398 Последнее - от Татьяна2391, Среда, 24.06.2020, 13:59
Хронический панкреатит. Возникновение и симптомы
Симптомы, признаки, боль (читают: 2)
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 55 Ответов: 2273 Последнее - от Светлана, Суббота, 13.06.2020, 10:49
Лечение и профилактика панкреатита
Последние новости,новые методы,лечение,информация
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 40 Ответов: 2913 Последнее - от Никнейм, Четверг, 18.06.2020, 10:00
Общие вопросы
(читают: 1)
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 49 Ответов: 2382 Последнее - от Светлана, Суббота, 13.06.2020, 10:51
Комната психологической помощи больным панкреатитом
Кому тяжело на душе
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 19 Ответов: 2338 Последнее - от Никнейм, Воскресенье, 14.06.2020, 21:43
Хронический панкреатит. Ссылки на другие источники.
Литература,ссылки на полезные ресурсы и статьи о панкреатите.
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 10 Ответов: 207 Последнее - от martaveselova23, Пятница, 21.12.2018, 21:22

Сопутствующие заболевания
 ФорумТемыОтветыОбновления
Сопутствующие заболевания
Информация, обсуждение сопутствующих диагнозов (читают: 1)
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 60 Ответов: 2615 Последнее - от SvetaKrasa, Четверг, 18.06.2020, 12:12

Лекарственные препараты и ферменты
 ФорумТемыОтветыОбновления
Ферментные препараты
Отзывы, информация о ферментах
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 12 Ответов: 626 Последнее - от Бандит3063, Четверг, 14.05.2020, 21:19
Ингибиторы протонной помпы (ИПП)
Информация, отзывы, описание, опыт приёма
Модератор форума:
Всего тем: 3 Ответов: 19 Последнее - от goranavarov, Суббота, 02.05.2020, 15:30
Спазмолитики
Обезболивающие препараты, обсуждения, отзывы, мнения, опыт
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 6 Ответов: 98 Последнее - от lud_1973, Четверг, 24.01.2019, 13:02
Лекарственные средства
Информация, отзывы, опыт приёма
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 25 Ответов: 413 Последнее - от АсяЕмельянова, Четверг, 28.05.2020, 23:55
Витамины
Информация, отзывы, мнения, опыт приёма
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 2 Ответов: 286 Последнее - от bruj2601, Вторник, 24.03.2020, 01:03
Гомеопатия, БАДы, народная медицина
Опыт , рецепты, информация.
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 11 Ответов: 476 Последнее - от bruj2601, Вторник, 24.03.2020, 01:04

Жизнь продолжается
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Питание
Питание,диеты, рецепты диетических блюд при заболеваниях ж.к.т. (читают: 5)
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 70 Ответов: 7159 Последнее - от verunchik, Понедельник, 19.08.2019, 20:21
Стиль жизни.
Развлечения,отдых,работа,путешествия
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 9 Ответов: 1008 Последнее - от bruj2601, Вторник, 24.03.2020, 01:07
Жизнь за пределами реальности
Вся правда бесплатного медицинского обслуживания. Врачи - вымогатели. Медсестры.Реальные фотки. Реальные истории.
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 3 Ответов: 359 Последнее - от u_nadezda, Среда, 28.11.2018, 00:28

Архив
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Архив форума
Модератор форума: Светлана, Жорик
Всего тем: 75 Ответов: 14153 Последнее - от maria5519, Пятница, 03.03.2017, 16:05
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