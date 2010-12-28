Продукты при панкреатите

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Друзья! Хочу поделиться с вами информацией о тех продуктах питания, которые мы употребляем или хотели бы узнать, можно ли их употреблять, болея панкреатитом. Чем они богаты, в чем их польза или вред для ПЖ, почему одни продукты можно, а другие нет. Присоединяйтесь все, кому есть чем поделиться в этом вопросе или поправляйте меня, если буду ошибаться. Сообщение отредактировал Светлана - Вторник, 28.12.2010, 16:07

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Молочная продукция при пакреатите



Лактаза (пищеварительный фермент) способствует лучшему усвоению молочных продуктов. Дефицит лактазы встречается у 15-20% взрослых. При отсутствии или недостаточности лактазы при употреблении молочных продуктов резко усиливаются процессы брожения в кишечнике, что приводит к явлениям диспепсии (диарея, вздутие живота, боли по ходу кишечника).

Непереносимость молока в большей степени связана с патологией тонкого кишечника, а при наличии панкреатита она усугубляется. Если вы не переносите цельное молоко, попробуйте разведенное или кисломолочные продукты — кефир, нежирный творог в небольших количествах.

Продукты с добавлением молока (суп, чай, кисель) предпочтительнее, чем цельное молоко.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Жиры при панкреатите (сливочное и растительное масло)



Жир обладает желчегонным действием, а желчные кислоты стимулируют выделение сока ПЖ, усугубляя тем самым ваше состояние

Жирная пища долго переваривается, а пока она не переварилась ПЖ держится в тонусе. Дело в том, что когда в организм попадает большое количество жира, то желчь выделяется в немыслимых количествах и забивает проток

Нижняя граница физиологической нормы содержания жира в рационе – 70 г

Разрешается заправить кашу сливочным маслом, но не больше 1/3 чайной ложки на порцию. Масло лучше положить в тарелку с горячим пюре, кашей или отварными овощами. То же самое его количество на бутерброде переносится хуже. Масло должно быть свежее, высшего сорта (без добавления растительных жиров).

При обострении болезни, даже незначительном, масло из меню на время исключается. Растительных масел избегайте, довольствуясь тем количеством, которое содержится в крупах, особенно в овсяной. Когда болезненные явления полностью утихнут, можно добавлять понемногу оливковое масло или подсолнечное рафинированное.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Печенье



Мучные кондитерские изделия изготавливают из муки с добавлением сахара, молока, жира, яиц и других продуктов. В лечебном питании чаще всего рекомендуется печенье Мария, Детское, Школьное и др., которое содержит меньше сахара и жира по сравнению с сахарным и особенно сдобным.

Галеты делятся на простые и диетические. Простые галеты не содержат сахара и жира, а так называемые диетические галеты включают пониженное количество сахара и жира.

Крекеры (сухое печенье) готовят без добавления сахара и с разным содержанием жира.

Поэтому в период обострения рекомендуют обходиьтся сухариками домашнего изготовления.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Сладкое при панкреатите



Варенье, сахар, мед – это склонные к брожению углеводы. Газ, бразующийся при брожении повышает внутрикишечное давление и может усиливать боль, нарушив свободный отток панкреатического сока.



Разрешаются галеты, сушки, сухие вафли без начинки. В ограниченном количестве: зефир, пастила, пластовый мармелад, молочные конфеты , при условии переносимости

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Яйца при пакнреатите



Белки яиц по аминокислотному составу похожи с белками нашего организма и поэтому хорошо усваиваются, не нагружая поджелудочную железу. Паровой омлет для железы истинное наслаждение.



Одни специалисты считают, что омлет при панкреатите следует готовить только из белков, другие говорят, что иногда можно и из цельных яиц. Кто прав? Как ни странно, правы оба. Белковый омлет назначают при обострениях панкреатита и при ухудшении самочувствия. Врачи, работающие в больнице, сталкиваются именно с такими случаями. Когда нет обострения можно готовить и полноценный омлет или даже яйцо всмятку, но варить его следует по всем правилам. Куриное яйцо погружают в горячую воду и варят 2—3 минуты при слабом кипении. При этом белок получается слегка загустевшим и непрозрачным, а желток — полужидким.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Творог



Больному панкреатитом нужен некислый , нежирный творожок в натуральном виде 4—5%-ной или нулевой жирности.

При тепловой обработке белки творога хуже перевариваются.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Крупы при панкреатите



РИС переваривается в нижних отделах кишечника, поэтому дает впечатление, что замедлилось пищеварение. В нем есть богатый набор витаминов - B1, В2 ,В6, РР, Е.

Рис - выводит шлаки, но только нешлифованный. Шлифованный – это обедненная дрянь.



ГРЕЧКА имеет самое высокое содержание железа, которое усваивается из нее легче, чем из других продуктов.



Большое преимущество перед другими крупами имеет ОВСЯНКА.

Так как с зерен риса, пшеницы, гречки снимают все оболочки, а потом ещё шлифуются, а иногда и дробятся, то в результате вместе с оболочками и зародышем зерна теряются биологически активные вещества и пищевые волокна. А хлопья геркулеса - это сплющенные цельные зёрна овса. Они попадают под пресс и становятся тонкими хлопьями. Таким образом, значительная часть оболочки и зародыша остается. А зародыш – основной источник витаминов и минералов. Поэтому в овсяных хлопьях содержится много полезных веществ: калий, магний, марганец, йод, фосфор, хром, железо, фтор и другие. Богата она и аминокислотами, витаминами (B, PP, C), клетчаткой. Овсянка прочно удерживает позиции в списке полезнейших блюд мира.

Овсянка помогает работе кишечника. Зерна овсянки, даже размельченные, действуют как своеобразный скраб для кишечника, счищая с его стенок весь «мусор», выводя все шлаки.

Овсянка цельная - чистит печень, укрепляет Вашу красоту и силу. Хлопья овсяные - редкостная дрянь и обман для ленивых. Делает кишечный тракт вялым и замедляет перистальтику.



ПШЕНИЧНАЯ каша содержит только клейковину, поэтому быстро насыщает желудок (именно это качество делает ее ценным для общепита, а отнюдь не способность быть полезной), но не питает клетки, поэтому бесполезна, если не сказать - вредна. Совершенно другое дело - проросшие зерна пшеницы.

Отличная каша перловая, дает мышечную силу и выносливость.



Все цельные каши - клад для здоровья, источник витаминов группы В и других ценнейших веществ, но только правильно приготовленные! Но мало есть природные витамины и минералы, надо, чтобы кишечник их усваивал, чтобы не получилось "мертвому припарка". И для выравнивания работы этого важнейшего органа можно весьма удачно применять каши, начиная с овсянки. Только выбросьте хлопья, пожалуйста, эта мерзость была придумана в пору развития пищевой промышленности и увеличения времени хранения продуктов. Речь шла о сытости людей, а не о здоровье.

Варить все каши, конечно, только на воде, если хотите иметь чистые печеночные протоки. Если молоко необходимо, то добавлять его в конце и не кипятить, только прогреть.



О пшене



Почему нельзя пшено при воспалении ПЖ? Пшено содержит очень трудно перевариваемые полисахариды.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Капуста, щавель, крепкий чай, кофе, какао, зрелый горох, печень



Эти продукты стоят в нашей диете в запрещенных, потому что они очень богаты экстрактивными веществами, которые обладают раздражающим действием. Кроме того, углеводы, содержащиеся в капусте плохо расщепляются и могут раздражать желудок и кишечник. В принципе, потом, в будущем, когда ПЖ совсем придет в норму, все это будет можно понемногу. Страшнее, наверное, все-таки жареное, жирное и острое.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Клубника при панкреатите



Содержит аллергены. Плюс косточки от клубники раздражают слизистую желудка, что нам категорически противопоказано.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Куриное мясо



Разные части куриной тушки отличаются по жирности очень существенно. Содержание жира в 100 г курицы: окорочка – 15 г, крылышки - 16 г, грудка с кожей – 4 г, грудка без кожи – 2 г.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Помидоры при панкреатите



При всей своей витаминно-минеральной полезности помидоры содержат органические кислоты (лимонную и яблочную), что при воспалении ПЖ нежелательно.

Вредны помидоры, а точнее, содержащиеся в них кислоты, и при желчекаменной болезни - поскольку могут вызвать спазм желчного пузыря.



«Не рекомендуется есть томаты в период обострения заболеваний язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического дуоденита, гастрита, панкреатита, колита. Во время ремиссии употреблять в пищу эти овощи можно, но количество их надо ограничить»

Медицинский вестник, 11 сентября 2008 г.

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Соевый соус при панкреатите



Диетологи поддерживают соевый соус, советуют заменять им соль и рассказывают о том, что он положительно сказывается на нашем здоровье благодаря высокому содержанию железа, цинка, витаминов группы В и аминокислот.

Но есть натуральный соевый соус, который делают по старинке путем естественной ферментации (соевые бобы отваривают в воде или на пару, затем смешивают с мукой из обжаренных пшеничных или ячменных зерен, солят, и начинается долгий процесс ферментации. Никаких консервантов в натуральный соус не кладут, поскольку он сам по себе обладает мощными асептическими свойствами и долго не портится), а есть его химический суррогат, который получают химическим путем (расщеплением белков с помощью хлористого водорода. Но при такой ускоренной технологии приправа не успевает приобрести нужные цвет, аромат и вкус, поэтому их создают искусственным способом с помощью добавок – чаще всего кукурузного сиропа, соли и красителя. В результате искусственной гидролизации в соусе образуется канцероген под названием «хлорпропанол». Производители не следят за его концентрацией, поэтому его количество может зашкаливать. Больше всего его содержится в соусах из Вьетнама,Таджикистана, Китая, Тайваня и Филиппин).

Если список ингредиентов состоит из четырех компонентов: воды, соевых бобов, пшеницы и соли – значит, перед вами натуральный соус. Если же в составе есть красители, усилители вкуса, консерванты, ароматизаторы – это химикат. Хотя недобросовестные производители могут и скрыть химическую сущность своего соуса. Тогда смотрите на цвет. У натурального соуса слегка прозрачный красновато-коричневый оттенок, а у химиката – темный, мутный и похож на сироп.

Кстати, ценник тоже может кое-что рассказать. Поскольку технология искусственной гидролизации дешева и быстра, стоят сделанные по ней соусы недорого – около 30-50 рублей за 250 мл. А натуральные, которые готовится на протяжении многих месяцев, не могут быть меньше 150 рублей за такой же объем.

Кстати, в магазинах нашего города почти все соевые соусы с ГМО, глутаматом натрия - в обязательном порядке. Неважно при этом, стоит он 50 или 250 рублей. И еще странно - соли в нем всегда достаточно. Не понятно, в чем преимущества перед просто солью. Я не говорю о вкусовых качествах, тут разница очевидна. А вот в чем разница между солью в соусе и просто солью, чем объясняется польза?

Когда проблемы с ПЖ отходят, я изредка покупаю соевый соус Киккоман, действительно очень хороший (он бывает нескольких видов. Я покупаю слабосоленый. Состав: вода, соя, пшеница, соль), ''Silver Swan'' (Серебряннй Лебедь) Филиппинского производства ( Made in Filippins) и Heinz

Нет на месте Светлана Администраторы [Генералиссимус] Всего сообщений: 7940 Репутация: 42 Зелёный чай при панкреатите



Зеленый чай является отличным профилактическим средством против заболеваний желудочно-кишечного тракта. Важнейшим компонентом чая является чайный танин.

Танин и кофеин стимулируют секрецию пищеварительных соков, улучшая пищеварение. Содержащаяся в зеленом чае никотиновая кислота также способствует процессу пищеварения. Она повышает секрецию желудочного сока, усиливает желчеотделение, стимулирует функциональную активность поджелудочной железы, повышая в ее секрете содержание панкреатических ферментов. Никотиновая кислота усиливает моторную функцию желудка и кишечника.



Но все это, по видимому, для людей со здоровой ПЖ.