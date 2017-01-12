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Панкреатит форум » Панкреатит » Карточка пациента » Панкреонекроз, как я живу дальше.
Панкреонекроз, как я живу дальше.
Нет на месте Проверенные [Сержант] Всего сообщений: 27 Репутация: 0
Здравствуйте! Вот уже несколько месяцев я читаю этот замечательный сайт, о существовании которого раньше, естественно, даже не догадывалась, и вот, наконец-то,решилась поделиться своей историей. Подвигло меня на это то, что, возможно, она тоже кому-нибудь поможет, как помогли мне истории, описанные здесь.

Все началось вполне себе прозаично: год назад, в сентябре меня забрали по скорой с ОП, осложненным перитонитом. Тогда сказали -повезло, но причин возникновения так никто и не объяснил. Более того, никто не сказал, насколько это может быть серьезно в будущем, так что, выйдя через три недели, я с полмесяца посидела на диете и продолжила жить обычной жизнью, как ни в чём не бывало. Но последний гвоздь в гроб моего здоровья забило лето,
шашлыки и дача.

Утро 18 августа не предвещало ничего ужасного,просто немного заболел живот. Через пару часов болеть стало сильнее и почему-то вспомнился прошлый год. Стало немного страшно и мы вызвали скорую. Но добрый фельдшер быстро развеяла все мои страхи - у вас отравление, арбузы же ели недавно? А то, что рвота началась, так это только подтверждает диагноз. Уколола
но-шпу и уехала, а я, радостная, что не придётся ехать в больницу, продолжила тихонько загибаться от боли.

Следующую скорую вызвали на следующее утро,после бессонной ночи и непрекращающейся рвоты. Так плохо мне никогда не было, от обезвоживания у меня скрючило пальцы на руках и перекосило лицо. Не хочется описывать все мытарства, пока меня возили из одной больницы в другую, в конце
концов меня привезли в ту же больницу, где делали лапороскопию год назад, поставили капельницы и все успокоились.

На утро легче не стало и меня повезли на операцию. Выезжая из палаты я шутила, что вернусь через пару часов, везли-то
опять на лапороскопию. Но проснулась я только вечером, с трубкой от ИВЛ во рту и дикой паникой от того, что не могу пошевелиться. От наркоза отходила тяжело, первый вопрос к врачу был - когда меня отвезут в палату. Он посмотрел на меня
как на сумасшедшую и сказал, что минимум через неделю. Я вышла через десять дней. Каждый день вокруг собирался консилиум, на меня ходили смотреть, как на диковину. А я всё не понимала, что они так себя ведут?
Нет, мне конечно сказали, какой у меня диагноз,и я, начитавшись еще в прошлом году, примерно понимала, что со мной случилось.
Но задумываться об этом глубоко себе не позволила, чтобы не впадать в панику.
По бокам торчали трубки, а в животе - дыра, в которую можно разглядеть подкожный слой жира. А еще жуткая вонь, что исходила от этой дыры и абсолютная невозможность пошевелиться. Оставалось лежать целыми днями, смотреть в потолок и на других пациентов, которые все были без сознания. Первые два дня я не могла уснуть, не помогали ни таблетки под язык, ни уколы. В голове постоянно играла музыка из "Дартаньяна и трех мушкетеров", причем одна и та же песня,
иногда я начинала вспоминать все известные мне стихи, думала о том, как выйду и мы с семьей поедем на море. А вокруг меня каждый день вывозили людей в морг. То наркоман умрет, то дедушка от рака, то женщина после операции по-женски...
Каждый день на пять минут приходили муж или мама, приносили воду и уходили. Врач-реаниматолог сказала, что мне повезло, что я в сознании, иногда мне так не казалось...

На десятый день наконец перевели в палату отделения гнойной хирургии, где я и провела последующие два месяца. Через
неделю повезли на чистку, снова сутки в реанимации и долгое лечение. Капельницы-капельницы днем и ночью, уколы. Первый месяц почти не вставала, только до туалета и обратно, с утра до вечера у меня сидели мама или тётя, по вечерам их сменял муж. Возили еду из дома, принесли в палату микроволновку,
чтобы немного подогревать еду. Через месяц разрешили выходить в парк,потом достали первую трубку (после чистки их осталось две, не считая дыры в животе). Температура не проходила, и никто не мог понять, от чего. Аназлиы пришли в норму, рентген и кт показали улучшения.  В конце концов достали последнюю трубку, температура сразу же прошла. Спустя два месяца меня выписали.

Непонятные тогда слова "тотальный панкреонекроз,флегмона забрюшинного пространства, дренаж сальниковой сумки,
секвестростомия" - тогда для меня ничего не значили. Я просто радовалась, что еду домой. Хотя поначалу было страшно без надзора врачей. Страшно стало позже, когда начала ходить в поликлинику и каждый раз натыкаться на испуганные
взгляды врачей, на их невозможность сказать мне, что делать, как жить дальше.
На кт через месяц оказалось, что у меня осталась лишь голова и небольшая часть тела ПЖ. Хирург поведал о замечательном слове "секвестростомия" - оказалось, во время чистки из меня вытаскивали куски сгнившей железы.

Сейчас прошло почти четыре месяца после операции, дыра в животе почти зажила, я потихоньку выхожу на работу, в
ближайшее время собираюсь делать узи. Вот короткая история моей болезни)) Она изменила мой взгляд на жизнь, на семью, и. как ни странно это звучит, я ей иногда даже благодарна...)))  Я хочу сказать всем, кто сейчас болеет, или чьи родственники лежат в больнице - от настроя зависит очень многое. Если бы не
оптимизм, я бы не вышла из больницы. Теперь я это точно знаю!
Сообщение отредактировал milogalya - Пятница, 13.01.2017, 14:03
12.01.2017, 10:08 | Сообщение # 1
Нет на месте Проверенные [Рядовой] Всего сообщений: 15 Репутация: 0
Причину панкреонекроза не установили ?
12.01.2017, 12:35 | Сообщение # 2
Нет на месте Проверенные [Генералиссимус] Всего сообщений: 2101 Репутация: 7
Цитата milogalya ()
Каждый день вокруг собирался консилиум, на меня ходили смотреть, как надиковину. А я всё не понимала, что они так себя ведут?
Да, тоже было такое.
Цитата milogalya ()
Но задумываться об этом глубоко себе не позволила, чтобы не впадать в панику.
И такое тоже было.
Цитата milogalya ()
А вокруг меня каждый день вывозили людей в морг. То наркоман умрет, то дедушка от рака, то женщина после операции по-женски...
Я тоже была в сознании и видела все это. Но не позволяла себе об этом думать. Я для себя решила, что со мной так не будет и все тут.
Цитата milogalya ()
Страшно стало позже, когда начала ходить в поликлинику и каждый раз натыкаться на испуганныевзгляды врачей, на их невозможность сказать мне, что делать, как жить дальше.
Я даже из больницы выписываться боялась и было страшно, что останусь дома один на один со своей болячкой. Мне спокойней было в палате, чем дома.
Цитата milogalya ()
Я хочу сказать всем, кто сейчас болеет, или чьи родственники лежат в больнице - от настроя зависит очень многое. Если бы неоптимизм, я бы не вышла из больницы. Теперь я это точно знаю!
Абсолютно и категорически согласна!!! Спасибо Вам за Ваш рассказ!
12.01.2017, 13:28 | Сообщение # 3
Нет на месте Пользователи [Рядовой] Всего сообщений: 2 Репутация: 0
Цитата milogalya ()
Панкреонекроз
Я бы хп поменял на эту болезнь
12.01.2017, 14:02 | Сообщение # 4
Нет на месте Проверенные [Сержант] Всего сообщений: 27 Репутация: 0
Цитата fOrS1De ()
Причину панкреонекроза не установили ?
Когда я попала в 2015 с ОП, сказали, что это камень, который закупорил проток. На мой вопрос, где же тогда этот камень, ответили, что он вышел сам незаметно, т.к. был очень маленький. В этом году хирург сказал, что если бы дело было в камне, то у меня был бы желчный не в порядке, но он (ттт) отлично себя чувствует, с протоками всё в порядке, так что причины некроза неизвестны.

Добавлено (12.01.2017, 18:20)
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Цитата Наталия ()
Я даже из больницы выписываться боялась и было страшно, что останусь дома один на один со своей болячкой. Мне спокойней было в палате, чем дома.
Первые дни после выписки чувствовала себя, как герой "Побега из Шоушенка", не главный, а тот, кто просидел там почти всю жизнь, потом вышел и повесился. Я дома чувствовала себя, как чужая. Было безумно страшно, казалось, что вот-вот должно случится что-то плохое. Дня через два это прошло, но осадок остался...)

Добавлено (12.01.2017, 18:21)
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Цитата Град ()
Я бы хп поменял на эту болезнь
Хм, не знаю, не знаю. Я бы лучше жила с хп. По крайней мере всё внутри цело.
12.01.2017, 18:21 | Сообщение # 5
Нет на месте Проверенные [Рядовой] Всего сообщений: 17 Репутация: 0
Получается,летом вы нарушили диету? А что конкретно, накануне приступа ели?
13.01.2017, 07:59 | Сообщение # 6
Нет на месте Проверенные [Сержант] Всего сообщений: 27 Репутация: 0
Я ж написала: диету весь год вообще толком не соблюдала. Жирное и жареное, копченое и сладкое я почти не ела, а вот шашлыки были в большом количестве, и алкоголь тоже. Жила обычной жизнью здорового человека.
13.01.2017, 08:08 | Сообщение # 7
Нет на месте Проверенные [Рядовой] Всего сообщений: 17 Репутация: 0
Понятно.И такое бывает...Не сразу понимаешь, что нельзя нарушать диету.Тоже не сразу к этому пришла, уже имея ХП, ела все подряд,а на боли не обращала внимания. Ау вас при этом ничего не болело?Даже небольшого дискомфорта не было?
13.01.2017, 08:42 | Сообщение # 8
Нет на месте Проверенные [Сержант] Всего сообщений: 27 Репутация: 0
Lelika6817, вообще ничего не беспокоило, не болело. Я всё собиралась на УЗИ сходить, но всё откладывала на завтра. Началось резко и сразу.
13.01.2017, 09:39 | Сообщение # 9
Нет на месте Проверенные [Рядовой] Всего сообщений: 17 Репутация: 0
Мда...вот не знаешь как лучше... Вот когда ешь и болит от всего,даже диетического постоянно..и не можешь расширить диету и набрать вес или вот так,есть все, не испытывать болей, а потом сразу ОП ..
13.01.2017, 13:46 | Сообщение # 10
Нет на месте Проверенные [Полковник] Всего сообщений: 207 Репутация: 0
milogalya, мне бы ваш оптимизм,я вот на ровном месте загнал себя так что все теперь болит ели кости таскаю.
13.01.2017, 13:54 | Сообщение # 11
Нет на месте Проверенные [Сержант] Всего сообщений: 27 Репутация: 0
Lelika6817, я сама была в глубоком шоке, когда первый раз попала в больницу. До этого никогда ни на что не жаловалась, последний раз в больнице лежала, когда рожала. А тут на тебе: сразу ОП, да ещё и с гноем в брюшной полости! А через год - лови - панкреонекроз! Не могу сказать, что я вела правильный образ жизни, но, как сказал мне врач, чтобы так ушатать поджелудочную, я должна была в бочке со спиртом сидеть как минимум десять лет.

IKOMGEKZ, если бы я позволила себе себя жалеть, я бы из реанимации не вышла. Врач после операции сразу моим родным сказал:мы сделали всё, что могли, скорее всего она не очнётся. А если очнётся, всё будет зависеть только от неё.
13.01.2017, 14:00 | Сообщение # 12
Нет на месте Проверенные [Рядовой] Всего сообщений: 17 Репутация: 0
Мне почему то тоже кажется,что причина в чем то другом...
13.01.2017, 14:04 | Сообщение # 13
Нет на месте Проверенные [Сержант] Всего сообщений: 27 Репутация: 0
Lelika6817, в чем-то другом, а не в чем?Гастрэнтеролог минут десять у меня выпытывала всё о моих болезнях и болезнях моих родственников. Под конец с надеждой спросила, может я в детстве чем-то с осложнениями переболела и не помню. Но нет, не было ничего такого.
13.01.2017, 14:29 | Сообщение # 14
Нет на месте Проверенные [Рядовой] Всего сообщений: 17 Репутация: 0
Ну у панкреатита много причин может быть.А триглицериды крови, липидограмма у вас в норме?

Добавлено (13.01.2017, 15:01)
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Тут есть тема, отдельная, как раз там перечень причин указан.

13.01.2017, 15:01 | Сообщение # 15
Панкреатит форум » Панкреатит » Карточка пациента » Панкреонекроз, как я живу дальше.
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