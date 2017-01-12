Здравствуйте! Вот уже несколько месяцев я читаю этот замечательный сайт, о существовании которого раньше, естественно, даже не догадывалась, и вот, наконец-то,решилась поделиться своей историей. Подвигло меня на это то, что, возможно, она тоже кому-нибудь поможет, как помогли мне истории, описанные здесь.



Все началось вполне себе прозаично: год назад, в сентябре меня забрали по скорой с ОП, осложненным перитонитом. Тогда сказали -повезло, но причин возникновения так никто и не объяснил. Более того, никто не сказал, насколько это может быть серьезно в будущем, так что, выйдя через три недели, я с полмесяца посидела на диете и продолжила жить обычной жизнью, как ни в чём не бывало. Но последний гвоздь в гроб моего здоровья забило лето,

шашлыки и дача.



Утро 18 августа не предвещало ничего ужасного,просто немного заболел живот. Через пару часов болеть стало сильнее и почему-то вспомнился прошлый год. Стало немного страшно и мы вызвали скорую. Но добрый фельдшер быстро развеяла все мои страхи - у вас отравление, арбузы же ели недавно? А то, что рвота началась, так это только подтверждает диагноз. Уколола

но-шпу и уехала, а я, радостная, что не придётся ехать в больницу, продолжила тихонько загибаться от боли.



Следующую скорую вызвали на следующее утро,после бессонной ночи и непрекращающейся рвоты. Так плохо мне никогда не было, от обезвоживания у меня скрючило пальцы на руках и перекосило лицо. Не хочется описывать все мытарства, пока меня возили из одной больницы в другую, в конце

концов меня привезли в ту же больницу, где делали лапороскопию год назад, поставили капельницы и все успокоились.



На утро легче не стало и меня повезли на операцию. Выезжая из палаты я шутила, что вернусь через пару часов, везли-то

опять на лапороскопию. Но проснулась я только вечером, с трубкой от ИВЛ во рту и дикой паникой от того, что не могу пошевелиться. От наркоза отходила тяжело, первый вопрос к врачу был - когда меня отвезут в палату. Он посмотрел на меня

как на сумасшедшую и сказал, что минимум через неделю. Я вышла через десять дней. Каждый день вокруг собирался консилиум, на меня ходили смотреть, как на диковину. А я всё не понимала, что они так себя ведут?

Нет, мне конечно сказали, какой у меня диагноз,и я, начитавшись еще в прошлом году, примерно понимала, что со мной случилось.

Но задумываться об этом глубоко себе не позволила, чтобы не впадать в панику.

По бокам торчали трубки, а в животе - дыра, в которую можно разглядеть подкожный слой жира. А еще жуткая вонь, что исходила от этой дыры и абсолютная невозможность пошевелиться. Оставалось лежать целыми днями, смотреть в потолок и на других пациентов, которые все были без сознания. Первые два дня я не могла уснуть, не помогали ни таблетки под язык, ни уколы. В голове постоянно играла музыка из "Дартаньяна и трех мушкетеров", причем одна и та же песня,

иногда я начинала вспоминать все известные мне стихи, думала о том, как выйду и мы с семьей поедем на море. А вокруг меня каждый день вывозили людей в морг. То наркоман умрет, то дедушка от рака, то женщина после операции по-женски...

Каждый день на пять минут приходили муж или мама, приносили воду и уходили. Врач-реаниматолог сказала, что мне повезло, что я в сознании, иногда мне так не казалось...



На десятый день наконец перевели в палату отделения гнойной хирургии, где я и провела последующие два месяца. Через

неделю повезли на чистку, снова сутки в реанимации и долгое лечение. Капельницы-капельницы днем и ночью, уколы. Первый месяц почти не вставала, только до туалета и обратно, с утра до вечера у меня сидели мама или тётя, по вечерам их сменял муж. Возили еду из дома, принесли в палату микроволновку,

чтобы немного подогревать еду. Через месяц разрешили выходить в парк,потом достали первую трубку (после чистки их осталось две, не считая дыры в животе). Температура не проходила, и никто не мог понять, от чего. Аназлиы пришли в норму, рентген и кт показали улучшения. В конце концов достали последнюю трубку, температура сразу же прошла. Спустя два месяца меня выписали.



Непонятные тогда слова "тотальный панкреонекроз,флегмона забрюшинного пространства, дренаж сальниковой сумки,

секвестростомия" - тогда для меня ничего не значили. Я просто радовалась, что еду домой. Хотя поначалу было страшно без надзора врачей. Страшно стало позже, когда начала ходить в поликлинику и каждый раз натыкаться на испуганные

взгляды врачей, на их невозможность сказать мне, что делать, как жить дальше.

На кт через месяц оказалось, что у меня осталась лишь голова и небольшая часть тела ПЖ. Хирург поведал о замечательном слове "секвестростомия" - оказалось, во время чистки из меня вытаскивали куски сгнившей железы.



Сейчас прошло почти четыре месяца после операции, дыра в животе почти зажила, я потихоньку выхожу на работу, в

ближайшее время собираюсь делать узи. Вот короткая история моей болезни)) Она изменила мой взгляд на жизнь, на семью, и. как ни странно это звучит, я ей иногда даже благодарна...))) Я хочу сказать всем, кто сейчас болеет, или чьи родственники лежат в больнице - от настроя зависит очень многое. Если бы не

оптимизм, я бы не вышла из больницы. Теперь я это точно знаю!

Сообщение отредактировал milogalya - Пятница, 13.01.2017, 14:03